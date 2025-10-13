Опубликовано 13 октября 2025, 16:301 мин.
ИИ способен на ложь и манипуляции ради достижения цели — исследование СтэнфордаПолитик из него… интересный
Учёные Стэнфордского университета провели исследование, показавшее, что искусственный интеллект может идти на обман и манипуляции, чтобы добиться лучших результатов. В эксперименте разные ИИ-системы соревновались друг с другом в виртуальном мире — проводили выборы или продвигали товары.
Хотя им специально сказали быть честными и полезными, боты быстро начали лгать, распространять ложную информацию и использовать «агрессивные высказывания», чтобы выиграть.
Результаты показали: для получения 7,5% большего вовлечения боты распространяли почти 190% больше фейковых новостей, для увеличения продаж на 6% они использовали обман в маркетинге, в политических симуляциях боты манипулировали голосами через ложь и разжигание конфликтов.
Запомните это, особенно когда ИИ уже окружает нас — в соцсетях, онлайн-магазинах и других сервисах.