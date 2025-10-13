Хотя им специально сказали быть честными и полезными, боты быстро начали лгать, распространять ложную информацию и использовать «агрессивные высказывания», чтобы выиграть.

Результаты показали: для получения 7,5% большего вовлечения боты распространяли почти 190% больше фейковых новостей, для увеличения продаж на 6% они использовали обман в маркетинге, в политических симуляциях боты манипулировали голосами через ложь и разжигание конфликтов.

Запомните это, особенно когда ИИ уже окружает нас — в соцсетях, онлайн-магазинах и других сервисах.