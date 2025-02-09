ИИ стал следить за стрессом у рыб

ИИ идентифицирует каждую рыбу и анализирует, как часто она открывает и закрывает рот, что свидетельствует о частоте ее дыхания, которая увеличивается, когда рыба испытывает стресс. В ходе лабораторных испытаний исследователи повышали температуру воды и снижали уровень кислорода, а ИИ успешно определял изменения дыхания, связанные со стрессом.

В отличие от традиционных методов, при которых одна рыба является индикатором для всей группы, эта система отслеживает каждую рыбу в отдельности, что позволяет получить более точную картину общего состояния здоровья.