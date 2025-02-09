ИИ стал следить за стрессом у рыб

Опубликовано 09 февраля 2025, 14:151 мин.
ИИ стал следить за стрессом у рыбСистема искусственного интеллекта следит за дыханием разводимых рыб
Новая система, работающая на основе искусственного интеллекта, может помочь рыбоводам обнаружить стресс у своих рыб на ранней стадии, отслеживая скорость их дыхания. Технология, разработанная учеными из норвежской компании SINTEF и Норвежского университета наук о жизни (NMBU), использует подводную камеру для наблюдения за лососем в режиме реального времени.
© Espen Berntzen Høgstedt
ИИ идентифицирует каждую рыбу и анализирует, как часто она открывает и закрывает рот, что свидетельствует о частоте ее дыхания, которая увеличивается, когда рыба испытывает стресс. В ходе лабораторных испытаний исследователи повышали температуру воды и снижали уровень кислорода, а ИИ успешно определял изменения дыхания, связанные со стрессом.
В отличие от традиционных методов, при которых одна рыба является индикатором для всей группы, эта система отслеживает каждую рыбу в отдельности, что позволяет получить более точную картину общего состояния здоровья.