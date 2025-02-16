Ведение записей о встречах не является чем-то новым, но ИИ не хватает «человеческой» способности понимать контекст и нюансы. Подобно тому, как мессенджеры сделали рабочие разговоры более публичными, записи, создаваемые искусственным интеллектом, могут привести к недопониманию и спорам. Некоторые коллеги могут оценить ИИ-блокнот как полезный инструмент, в то время как другие могут расценить это как лень или «недостаток личного участия».

А вот технологические компании явно выигрывают от использования ИИ-блокнотов еще одним способом — они собирают ценные данные. Так как издатели сопротивляются тому, чтобы искусственный интеллект забирал их контент, компании ищут новые источники данных, и миллионы рабочих встреч могут стать свежим учебным материалом для моделей искусственного интеллекта.