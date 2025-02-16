Приложения
Опубликовано 16 февраля 2025, 18:45
1 мин.

ИИ стал записывать созвоны в компаниях — людям это не нравится

«Пожалуйста, перестаньте», гласят заголовки СМИ
Многие платформы для проведения виртуальных встреч теперь включают в себя ИИ, которые стенографируют обсуждения и кратко излагают ключевые моменты. Хотя технологические компании рекламируют их как способ повышения эффективности, эти инструменты вызывают опасения по поводу конфиденциальности, этикета и того, «как они могут изменить общение на рабочем месте», пишут СМИ.
ИИ стал записывать созвоны в компаниях — людям это не нравится
© Ferra.ru

Ведение записей о встречах не является чем-то новым, но ИИ не хватает «человеческой» способности понимать контекст и нюансы. Подобно тому, как мессенджеры сделали рабочие разговоры более публичными, записи, создаваемые искусственным интеллектом, могут привести к недопониманию и спорам. Некоторые коллеги могут оценить ИИ-блокнот как полезный инструмент, в то время как другие могут расценить это как лень или «недостаток личного участия».

А вот технологические компании явно выигрывают от использования ИИ-блокнотов еще одним способом — они собирают ценные данные. Так как издатели сопротивляются тому, чтобы искусственный интеллект забирал их контент, компании ищут новые источники данных, и миллионы рабочих встреч могут стать свежим учебным материалом для моделей искусственного интеллекта.