ИИ-стартап Илона Маска xAI превзошел стоимость спорного приобретения Twitter

Опубликовано 24 ноября 2024, 08:151 мин.
ИИ-стартап Илона Маска xAI превзошел стоимость спорного приобретения TwitterПолучив оценку в 50 миллиардов долларов
Стартап Илона Маска по созданию ИИ xAI достигла оценки в 50 миллиардов долларов, что превышает сумму в 44 миллиарда долларов, которую он заплатил за Twitter, теперь переименованный в X, в октябре 2022 года. По данным The Wall Street Journal, это значительный скачок по сравнению с оценкой xAI в 24 миллиарда долларов весной.
Недавно стартап получил 5 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования, основными инвесторами которого стали Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Qatar Investment Authority. Таким образом, общий объем финансирования xAI достиг 11 миллиардов долларов только в 2024 году.
Основанная в 2023 году, xAI стремится бросить вызов OpenAI, соучредителем которой Маск стал в 2015 году, а в 2019 году покинул ее из-за разногласий по поводу направления развития компании. Маск неоднократно высказывался о том, что OpenAI отходит от своих некоммерческих истоков, а недавно подал иск, обвинив OpenAI и Microsoft в монополистической практике.
А пока xAI процветает, X продолжает сталкиваться с финансовыми трудностями.