ИИ-стартап Midjourney подал судебный запрос к Disney из-за ИИ

Юристы Midjourney утверждают, мол, если студии сами скачивают чужие материалы и обучают на них свои ИИ-модели, то это меняет суть исков самих студий к ИИ-компаниям.

Юристы требуют предоставить не только информацию о внутренних инструментах ИИ, но и бизнес-планы, а также материалы с заседаний советов директоров. Пока студии согласились раскрыть лишь те сведения, которые относятся к «внешним продуктам для пользователей», но не свои внутренние разработки.