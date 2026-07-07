ИИ-стартап Midjourney подал судебный запрос к Disney из-за ИИ

Опубликовано 07 июля 2026, 10:051 мин.
ИИ-стартап Midjourney подал судебный запрос к Disney из-за ИИТребует от голливудских студий раскрыть, как они сами используют ИИ
Midjourney, создающая нейросети для генерации изображений, подала судебный запрос к Disney, Universal и Warner Bros. Она хочет, чтобы студии «в деталях рассказали, используют ли они сами искусственный интеллект» и «насколько широко».
© Midjourney
Юристы Midjourney утверждают, мол, если студии сами скачивают чужие материалы и обучают на них свои ИИ-модели, то это меняет суть исков самих студий к ИИ-компаниям.
Юристы требуют предоставить не только информацию о внутренних инструментах ИИ, но и бизнес-планы, а также материалы с заседаний советов директоров. Пока студии согласились раскрыть лишь те сведения, которые относятся к «внешним продуктам для пользователей», но не свои внутренние разработки.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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