ИИ-стартап Moonshot AI отложил выход на биржу из-за требований Пекина

Ранее Moonshot использовала специальную схему. Основой бизнес был в Китае, а за рубежом создавалась холдинговая компания для сбора инвестиций. Теперь этот механизм «демонтируют».

Рассматриваются два варианта. Либо иностранцы создают отдельные инвесткомпании внутри Китая, либо выкупают свои старые доли и заходят через новые китайские структуры.

По данным FT, уведомления инвесторам уже разосланы, окончательное решение не принято. По мнению экспертов, выход на биржу вряд ли случится раньше следующего года (ранее СМИ писали, что Moonshot планировала провести IPO в Гонконге в течение полугода).