ИИ-стартап Moonshot AI отложил выход на биржу из-за требований Пекина

Опубликовано 10 августа 2026, 16:001 мин.
ИИ-стартап Moonshot AI отложил выход на биржу из-за требований ПекинаЧто требуют власти
Китайский ИИ-стартап Moonshot AI начал масштабную реорганизацию. Он сворачивает зарубежные структуры, через которые привлекала деньги иностранных инвесторов, и переносит их доли в свою материковую компанию, пишут СМИ. Причина в ужесточении правил со стороны властей КНР для фирм, обладающих «стратегически важными технологиями».
© Moonshot AI
Ранее Moonshot использовала специальную схему. Основой бизнес был в Китае, а за рубежом создавалась холдинговая компания для сбора инвестиций. Теперь этот механизм «демонтируют».
Рассматриваются два варианта. Либо иностранцы создают отдельные инвесткомпании внутри Китая, либо выкупают свои старые доли и заходят через новые китайские структуры.
По данным FT, уведомления инвесторам уже разосланы, окончательное решение не принято. По мнению экспертов, выход на биржу вряд ли случится раньше следующего года (ранее СМИ писали, что Moonshot планировала провести IPO в Гонконге в течение полугода).
Источник:sedaily
Автор:Максим Многословный
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