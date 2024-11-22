«ИИ-сутенерство» начало бурное развитие. Что это такое и насколько страдают люди

Согласно отчету 404 Media, появилось более 1 000 аккаунтов «ИИ-сутенеров», многие из которых используют дипфейки для подмены лиц реальных людей на искусственные, чтобы контент казался оригинальным.

Создатели «контента для взрослых», такие как Элайна Сент-Джеймс, сообщают о значительном снижении трафика на их видео, поскольку созданный ИИ контент конкурирует с их работами, подрывая их охват и доходы. Некоторые «ИИ-модели"раскрывают свою природу, в то время как другие обманывают зрителей, выдавая себя за настоящих.

Эксперты, такие как Алексиос Мантсарлис из Корнельского технологического института, предупреждают, что этот феномен может стать сигналом будущего социальных сетей, где контент, созданный ИИ, опередит людей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена