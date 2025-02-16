ИИ теперь стали доверять обеспечивать безопасность на мероприятиях

Однако ИИ не является полной заменой традиционных методов обеспечения безопасности. В некоторых случаях сотрудники службы безопасности по-прежнему используют рации, металлодетекторы и ручной досмотр сумок. Сканеры с искусственным интеллектом могут ускорить проход, отличая безобидные предметы вроде ботинок со стальными носками от реальных угроз.

Правда, эффективность системы безопасности с искусственным интеллектом может быть разной. Хотя он может помочь уменьшить количество ложных тревог и повысить эффективность, некоторые люди беспокоятся о рисках для анонимности. Системы часто хранят изображения и данные в облаке, что делает их потенциальной целью для хакеров.

Также были случаи, когда компании собирали данные о распознавании лиц без разрешения.