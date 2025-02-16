Приложения
Опубликовано 16 февраля 2025, 21:00
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ИИ теперь стали доверять обеспечивать безопасность на мероприятиях

А вы бы доверились?
Искусственный интеллект (ИИ) используется в сфере безопасности мероприятий для повышения безопасности и эффективности, рассказал Зак Амос, эксперт в области ИИ, в своей недавней статье для HackerNoon. Инструменты на базе искусственного интеллекта помогают службам безопасности быстрее сканировать сумки, следить за толпой и выявлять необычную активность на камерах наблюдения. Некоторые заведения даже используют ИИ для отслеживания времени ожидания у туалетов.
ИИ теперь стали доверять обеспечивать безопасность на мероприятиях
© Ferra.ru

Однако ИИ не является полной заменой традиционных методов обеспечения безопасности. В некоторых случаях сотрудники службы безопасности по-прежнему используют рации, металлодетекторы и ручной досмотр сумок. Сканеры с искусственным интеллектом могут ускорить проход, отличая безобидные предметы вроде ботинок со стальными носками от реальных угроз.

Правда, эффективность системы безопасности с искусственным интеллектом может быть разной. Хотя он может помочь уменьшить количество ложных тревог и повысить эффективность, некоторые люди беспокоятся о рисках для анонимности. Системы часто хранят изображения и данные в облаке, что делает их потенциальной целью для хакеров.

Также были случаи, когда компании собирали данные о распознавании лиц без разрешения.