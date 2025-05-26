ИИ в Блокноте: Notepad в Windows научили писать текст по вашему запросу

Ранее в Notepad уже появлялась функция «Переписать», которая помогает улучшать уже написанный текст. Теперь добавили и возможность создания нового текста с нуля — достаточно нажать правой кнопкой мыши в нужном месте и выбрать «Write from Copilot» или нажать Ctrl + Q. Также можно уточнять текст с помощью дополнительных запросов.

Кроме Блокнота, обновления с ИИ получили и другие стандартные программы Windows. Например, в Paint теперь можно создавать уникальные стикеры по вашему описанию. Также появилась функция выделения объектов на изображении, чтобы редактировать только нужную часть. Эти функции работают только на новых Copilot+ ПК.