Опубликовано 19 сентября 2024, 02:151 мин.
ИИ в Google Сообщениях получил редизайн"Волшебную перепись"
Google Сообщения для Android внесли небольшие, но заметные изменения в ИИ-функцию Magic Compose, которая теперь переименована в Magic Rewrite. Изначально она позволяла пользователям составлять ответы, а затем переписывать их в различных стилях — например, шекспировском или формальном — с помощью значка искры в текстовом поле.
Обновление переносит функцию Magic Rewrite в меню «плюс», где также находятся Галерея, GIF, Стикеры и другое. Вместе с этим текстовое поле было немного увеличено, предлагая больше места для написания сообщений.
Magic Compose, использующая обработку на устройстве для телефонов с Gemini Nano, в остальном требует подписки Google One для доступа к облаку.
В настоящее время это обновление распространяется в бета-версии Google Messages (версия 20 240 91601_RC00), но еще не на всех устройствах.