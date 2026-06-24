ИИ в Google Таблицах стал сам исправлять ошибки в формулах

Раньше на экране появлялось сообщение об ошибке. И не всегда было понятно, что именно пошло не так. Теперь достаточно одного нажатия, и Gemini объяснит, в чём проблема, и предложит правильный вариант. При этом инструмент работает как с простыми расчётами, так и со сложными многоступенчатыми формулами, хвалится компания.

Новая возможность появится у пользователей платных тарифов: Google AI Pro и Ultra, а также у корпоративных клиентов (Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus) и у образовательной версии Google AI Pro for Education.

Функция пока не доступна обычным бесплатным пользователям.