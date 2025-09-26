ИИ в мессенджере Google начал улучшать сообщения пользователей

Кнопка Refine появляется на панели инструментов над окном ввода текста рядом с форматированием (жирный, курсив и т. д.). Можно выделить часть текста, чтобы Gemini предложил улучшения именно для этой фразы. На данный момент Refine доступна только в веб-версии Google Chat и работает на английском языке.

Внедрение началось 23 сентября для пользователей с Rapid Release, а для Scheduled Release стартует 7 октября. Функция доступна для пользователей тарифов Business Standard и Plus, Enterprise Standard и Plus, Frontline Plus, а также для подписчиков ИИ-сервиса Google.