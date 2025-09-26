ИИ в мессенджере Google начал улучшать сообщения пользователей

Опубликовано 26 сентября 2025, 17:151 мин.
ИИ в мессенджере Google начал улучшать сообщения пользователейГде-то запятую поставить, где-то слово
Google Chat получил новую функцию Refine, работающую на базе ИИ Gemini. Она помогает улучшать текст сообщений: исправляет ошибки, делает сообщения более ясными, грамотными и лаконичными, а также подбирает правильный тон.
Кнопка Refine появляется на панели инструментов над окном ввода текста рядом с форматированием (жирный, курсив и т. д.). Можно выделить часть текста, чтобы Gemini предложил улучшения именно для этой фразы. На данный момент Refine доступна только в веб-версии Google Chat и работает на английском языке.
Внедрение началось 23 сентября для пользователей с Rapid Release, а для Scheduled Release стартует 7 октября. Функция доступна для пользователей тарифов Business Standard и Plus, Enterprise Standard и Plus, Frontline Plus, а также для подписчиков ИИ-сервиса Google.