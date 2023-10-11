ИИ в Photoshop первым научили рисовать векторные изображения

Теперь ИИ позволяет графическим дизайнерам быстро создавать векторные изображения, что является первым подобным продуктом в отрасли, пишет компания. Другая модель «Design» позволяет создавать текст в виде шаблона для макетов печатной и онлайновой рекламы. Firefly Image 2 развивает возможности своего предшественника по преобразованию текста в изображение, обеспечивая «безопасность и коммерческую пригодность выходных изображений».

Модель способна понимать текстовые описания на более чем 100 языках. Кроме того, платформа предлагает функцию Generative Match для воссоздания художественных стилей, а также функции для поддержания согласованности дизайна и создания фотореалистичных изображений. Кроме того, в системе будет улучшено изображение листвы растений.