Опубликовано 24 сентября 2025, 19:45
1 мин.

ИИ в поисковике Google выучил новый язык

Хола
Google продолжает расширять возможности AI Mode в поисковике. Теперь функция доступна на испанском языке во всех странах, где поддерживается этот режим.
Испаноязычные пользователи, как и остальные, смогут задавать сложные вопросы и получать ответы от искусственного интеллекта напрямую в поиске Google.

AI Mode, напомним, был впервые представлен в марте, его распространение с тех пор только расширяется. Ранее в этом месяце Google добавил поддержку AI Mode на хинди, индонезийском, японском, корейском и бразильском португальском языках.