ИИ в поисковике Google выучил новый язык

Испаноязычные пользователи, как и остальные, смогут задавать сложные вопросы и получать ответы от искусственного интеллекта напрямую в поиске Google.

AI Mode, напомним, был впервые представлен в марте, его распространение с тех пор только расширяется. Ранее в этом месяце Google добавил поддержку AI Mode на хинди, индонезийском, японском, корейском и бразильском португальском языках.