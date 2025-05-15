ИИ в Windows теперь можно активировать голосом

Чтобы использовать функцию, нужно включить её в настройках Copilot. После этого достаточно сказать: «Hey, Copilot», чтобы начать разговор. На экране появится иконка микрофона и прозвучит сигнал — это значит, что Copilot слушает. Завершить общение можно нажатием на «X» или просто прекратив говорить — через несколько секунд диалог завершится автоматически.

Важно:

- Функция работает только при включённом и разблокированном ПК.

- Распознавание фразы происходит локально, и звук не записывается и не сохраняется.

- Для получения ответа от Copilot нужен интернет.

- Пока голосовой запуск доступен только на английском языке.

Новинка поможет запускать Copilot без рук, быстрее находить ответы и работать эффективнее, считают в компании.