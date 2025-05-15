ИИ в Windows теперь можно активировать голосом

Опубликовано 15 мая 2025, 21:541 мин.
ИИ в Windows теперь можно активировать голосомФразой «Hey, Copilot!»
Microsoft начала тестировать новую функцию для Windows Copilot — теперь помощника можно вызывать голосом, просто сказав «Hey, Copilot!». Обновление уже распространяется среди участников программы Windows Insider через Microsoft Store (версия 1.25 051.10.0 и выше).
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Чтобы использовать функцию, нужно включить её в настройках Copilot. После этого достаточно сказать: «Hey, Copilot», чтобы начать разговор. На экране появится иконка микрофона и прозвучит сигнал — это значит, что Copilot слушает. Завершить общение можно нажатием на «X» или просто прекратив говорить — через несколько секунд диалог завершится автоматически.
Важно:
- Функция работает только при включённом и разблокированном ПК.
- Распознавание фразы происходит локально, и звук не записывается и не сохраняется.
- Для получения ответа от Copilot нужен интернет.
- Пока голосовой запуск доступен только на английском языке.
Новинка поможет запускать Copilot без рук, быстрее находить ответы и работать эффективнее, считают в компании.
Источник:blogs.windows.com
Автор:Максим Многословный