ИИ в залах суда: судьи и эксперты призвали к новым правилам доказывания вины

«Глубокие подделки» грозят запутать присяжных и затянуть судебные процессы, тем более что убедительные доказательства, сгенерированные искусственным интеллектом, могут легко соответствовать «нынешней низкой планке допустимости» в США, если верить местным СМИ, которые комментируют эту новость. Американские эксперты в области права предлагают переложить бремя доказывания на судей путем ужесточения досудебной экспертизы. Согласно одному из предложений Мауры Гроссман и Пола Гримма, судьи будут решать вопрос о подлинности спорных доказательств до того, как они попадут к присяжным. Ребекка Дельфино предлагает требовать проведения судебной экспертизы по любым заявлениям о фальсификации, причем расходы должна нести оспаривающая сторона, чтобы предотвратить необоснованные обвинения.

На данный момент правовая система США «по-прежнему не приспособлена для борьбы с дипфейками».