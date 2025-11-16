ИИ-видеогенератор OpenAI Sora 2 начали использовать для оскорбления толстых

Видео с женщиной с ожирением, где под ней ломается мост, ролики с чернокожими, что восхваляют арбузы — примеры тех самых роликов, что «форсятся» в Сети. Порой, зрители принимают эти видео за реальные, пишут СМИ.

Проблема, как объясняют эксперты заключается в том, что теперь создание такого контента стало доступным каждому. Раньше для этого требовались навыки и время, сейчас генерация занимает минуты.