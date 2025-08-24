ИИ встанет на защиту россиян от запрещённого контента в Интернете

Опубликовано 24 августа 2025, 20:351 мин.
ИИ встанет на защиту россиян от запрещённого контента в ИнтернетеИИ для поиска запрещённого контента в Сети
В России планируют использовать искусственный интеллект для поиска и ограничения запрещённого контента в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством план мероприятий.
© Ferra.ru
Для этой работы будут применяться технологии ИИ, нейронные сети и машинное обучение. С их помощью система сможет автоматически находить материалы, доступ к которым нарушает закон, и ограничивать их распространение.
Контроль за выполнением этой меры возложен на Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет. Сроков выполнения работы нет — проверка и ограничение контента будут проводиться постоянно.