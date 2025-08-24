ИИ встанет на защиту россиян от запрещённого контента в Интернете

Для этой работы будут применяться технологии ИИ, нейронные сети и машинное обучение. С их помощью система сможет автоматически находить материалы, доступ к которым нарушает закон, и ограничивать их распространение.

Контроль за выполнением этой меры возложен на Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет. Сроков выполнения работы нет — проверка и ограничение контента будут проводиться постоянно.