Опубликовано 21 апреля 2026, 12:111 мин.
ИИ вызвал бум новых приложений — всего за три месяца их стало на 60% больше«Нейрослоп»
ИИ, вопреки прогнозам, вызвал бум новых приложений. В первые три месяца 2026 года по всему миру выпустили на 60% больше нового ПО, чем год назад. В App Store рост так вообще составил 80%.
Эксперты прогнозировали спад приложений, мол, люди обращались бы чаще с чат-ботам, вместо того, чтобы скачивать отдельные приложения. Но вышло иначе. ИИ теперь помогает создавать приложения даже тем, кто не умеет программировать. Чаще сейчас выходят игры.
Есть, правда, в этой бочке мёда и ложка дёгтя. Когда приложений становится очень много, среди них попадаются некачественные или даже вредоносные.