Иконку приложения Amazon изменили из-за сходства с ухмыляющимся Гитлером

Всё, что было изменено — это верхний элемент иконки. Ранее он своим видом напоминал короткие усы Гитлера. Теперь вместо него на иконке располагается изображение стикера с загнутым краем.

Как рассказал представитель Amazon, компания «всегда исследует новые способы угодить клиентам». Поэтому Amazon разработала новую иконку, «чтобы вызывать предвкушение, волнение и радость, когда пользователи начинают онлайн-путешествие за покупками, точно так же, как они это делают, когда видят наши посылки на пороге».

Некоторые пользователи отметили, что теперь иконка приложения напоминает Аанга из мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге».