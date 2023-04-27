Илон Маск еще сильнее ограничил функциональность недавно купленной Twitter

Twitter стал популярной платформой для журналистов и исследователей, которые часто полагаются на твиты в режиме реального времени, чтобы быть в курсе событий. Однако это изменение усложнит доступ к информации на платформе для незарегистрированных пользователей.

Изменение функции поиска последовало за тем, как Twitter ограничил работу своего бесплатного API, от чего пострадали академические исследователи, которые ранее имели свободный доступ к большому количеству твитов для проведения исследований.

Теперь запрос на доступ к большому количеству твитов стоит не менее 100 долларов в месяц.

Илон Маск приобрел Twitter в прошлом году и уже внес ряд крупных изменений в платформу. В частности, он убрал синие галочки и ограничил охват аккаунтов, которые не платят за подписку Twitter Blue.