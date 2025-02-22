Илон Маск хочет изменить «детектор фейков» в X (Twitter)

Пока неясно, как Маск планирует «исправить» Community Notes, но его послужной список позволяет предположить, что изменения могут скорее сократить проверку фактов, чем улучшить ее. С момента покупки Twitter Маск изменил алгоритмы и удалил некоторые функции проверки, которые помогали подтвердить достоверность информации.

Функция Community Notes, первоначально называвшаяся Birdwatch, позволяет пользователям проверять факты, добавляя контекст. Хотя он не идеален, это один из важнейших инструментов на X, который обеспечивает независимую проверку фактов.