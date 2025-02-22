Опубликовано 22 февраля 2025, 03:451 мин.
Илон Маск хочет изменить «детектор фейков» в X (Twitter)Так называемые Community Notes — заметки сообщества
Илон Маск недоволен Community Notes, системой проверки фактов в X (бывший Twitter). Он утверждает, что правительства и ведущие СМИ манипулируют ею, и говорит, что работает над исправлением ситуации.
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Пока неясно, как Маск планирует «исправить» Community Notes, но его послужной список позволяет предположить, что изменения могут скорее сократить проверку фактов, чем улучшить ее. С момента покупки Twitter Маск изменил алгоритмы и удалил некоторые функции проверки, которые помогали подтвердить достоверность информации.
Функция Community Notes, первоначально называвшаяся Birdwatch, позволяет пользователям проверять факты, добавляя контекст. Хотя он не идеален, это один из важнейших инструментов на X, который обеспечивает независимую проверку фактов.