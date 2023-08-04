Илон Маск хочет «превратить Twitter в Уолл-стрит»

По имеющимся данным, компания обратилась к различным финтех-гигантам с просьбой предоставить котировки и создать эту инвестиционную платформу.

Маск завлекает потенциальных партнеров, предлагая доступ к огромной базе пользователей Twitter, насчитывающей «сотни миллионов высококвалифицированных пользователей». Однако он не обещает оплачивать их работу. В заявке утверждается, что Twitter - это «сердцебиение финансового сообщества», и заинтересованным участникам торгов просто необходимо выделить время и ресурсы на создание этого суперприложения.

В настоящее время Twitter уже имеет некоторые функции торговли криптовалютами и акциями через $Cashtags, но Маск хочет вывести их на новый уровень и составить конкуренцию таким платформам, как Robinhood и eToro. Вдохновившись WeChat, Маск предполагает, что Twitter станет всеобъемлющим приложением для общения, платежей, а теперь и для торговли акциями.

Несмотря на амбициозность идеи, Twitter придется завоевывать доверие и конкурировать с уже существующими брокерами, тем не менее, благодаря преданной аудитории, существует потенциал для получения значительных доходов.