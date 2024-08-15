Илон Маск «лишился» желаемого судьи в деле о рекламном бойкоте Twitter

О’Коннор взял самоотвод после того, как стало известно, что он владеет акциями компании Unilever, одного из ответчиков по делу. Согласно отчетам о раскрытии финансовой информации, О’Коннор владел акциями Unilever на сумму 15 000 долларов или меньше и получил дивиденды в размере 1000 долларов или меньше в 2022 году. Эта инвестиция, а также предыдущая покупка акций Tesla стоимостью от $ 15 001 до $ 50 000 вызвали опасения по поводу «потенциального конфликта интересов».

Теперь дело передано окружному судье Эду Кинкейду, чьи финансовые декларации не указывают на наличие конфликтов с этим делом.