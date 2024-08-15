Илон Маск «лишился» желаемого судьи в деле о рекламном бойкоте Twitter

Опубликовано 15 августа 2024, 15:00
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Илон Маск «лишился» желаемого судьи в деле о рекламном бойкоте TwitterНо не всё потеряно
В ходе недавней судебной тяжбы Илона Маска по поводу предполагаемого рекламного бойкота окружной судья США Рид О’Коннор взял самоотвод. Иск, поданный на прошлой неделе компанией X Corp, принадлежащей Маску, против Всемирной федерации рекламодателей (WFA) и нескольких крупных корпораций, был первоначально подан в отдел Вичита-Фолс окружного суда США по Северному округу Техаса, а О’Коннор был выбран в качестве судьи.
О’Коннор взял самоотвод после того, как стало известно, что он владеет акциями компании Unilever, одного из ответчиков по делу. Согласно отчетам о раскрытии финансовой информации, О’Коннор владел акциями Unilever на сумму 15 000 долларов или меньше и получил дивиденды в размере 1000 долларов или меньше в 2022 году. Эта инвестиция, а также предыдущая покупка акций Tesla стоимостью от $ 15 001 до $ 50 000 вызвали опасения по поводу «потенциального конфликта интересов».
Теперь дело передано окружному судье Эду Кинкейду, чьи финансовые декларации не указывают на наличие конфликтов с этим делом.