Илон Маск намекнул на «что-то» после подписания Трампом нового закона

Этот «Большой красивый закон» включает большие сокращения расходов, отмену субсидий на чистую энергию и изменения в соцпрограммах. Маск уже критиковал закон и угрожал создать новую политическую партию — «Партия Америки», если он вступит в силу. В этот же день Маск запустил опрос: «Хотите ли вы независимости от двухпартийной системы? Создать Партия Америки?» — с вариантами ответа «Да» или «Нет». В итоге решил её создать.

Идея Маска — сосредоточиться на нескольких ключевых местах в Конгрессе, чтобы влиять на законы и представлять «настоящую волю народа». Многие американцы разочарованы двумя основными партиями, и количество «беспартийных» растёт.