Илон Маск намекнул на «что-то» после подписания Трампом нового закона

Опубликовано 06 июля 2025, 23:151 мин.
Илон Маск намекнул на «что-то» после подписания Трампом нового законаФейерверки
В День независимости США Илон Маск привлёк внимание публики, сделав загадочный пост в своей соцсети X (бывший Twitter): «Отличный день для фейерверков 🔥🔥». Интересно, что за день до этого — 3 июля Конгресс принял масштабный законопроект, который подписал Дональд Трамп как раз в День независимости. Но при чем тут Маск?
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Этот «Большой красивый закон» включает большие сокращения расходов, отмену субсидий на чистую энергию и изменения в соцпрограммах. Маск уже критиковал закон и угрожал создать новую политическую партию — «Партия Америки», если он вступит в силу. В этот же день Маск запустил опрос: «Хотите ли вы независимости от двухпартийной системы? Создать Партия Америки?» — с вариантами ответа «Да» или «Нет». В итоге решил её создать.
Идея Маска — сосредоточиться на нескольких ключевых местах в Конгрессе, чтобы влиять на законы и представлять «настоящую волю народа». Многие американцы разочарованы двумя основными партиями, и количество «беспартийных» растёт.