Опубликовано 16 января 2025, 00:001 мин.
Илон Маск назвал государственного регулятора «сломанной организацией»Из-за обвинений в покупке акций Twitter
Маск выступил с резкой критикой в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) после того, как на него был подан иск в связи с «предполагаемыми нарушениями при приобретении им компании Twitter» (теперь переименованной в X).
SEC утверждает, что Маск не раскрыл информацию о покупке более 5% акций Twitter в марте 2022 года, что, вероятно, привело бы к повышению цены акций. Вместо этого, по их мнению, он продолжил покупать акции по более низким ценам, сэкономив себе не менее 150 миллионов долларов.
Маск отверг эти обвинения, назвав SEC «сломанной организацией», которая уделяет внимание мелочам, игнорируя «реальные преступления».
Он выразил разочарование тем, что, по его мнению, регулятор неправильно расставляет приоритеты.