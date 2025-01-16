Илон Маск назвал государственного регулятора «сломанной организацией»

SEC утверждает, что Маск не раскрыл информацию о покупке более 5% акций Twitter в марте 2022 года, что, вероятно, привело бы к повышению цены акций. Вместо этого, по их мнению, он продолжил покупать акции по более низким ценам, сэкономив себе не менее 150 миллионов долларов.

Маск отверг эти обвинения, назвав SEC «сломанной организацией», которая уделяет внимание мелочам, игнорируя «реальные преступления».

Он выразил разочарование тем, что, по его мнению, регулятор неправильно расставляет приоритеты.