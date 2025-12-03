Илон Маск назвал три главных качества, которые нужны ИИ для безопасного будущего

В подкасте с индийским предпринимателем Нихилом Каматом он отметил, что будущее с ИИ не гарантировано безопасным. Любая мощная технология может стать «разрушительной», если её неправильно использовать.

Маск напомнил, что когда-то был сооснователем OpenAI, но покинул компанию и раскритиковал её за отход от первоначальной цели — безопасной разработки ИИ.

По словам Маска, ИИ должен быть ориентирован на правду, иначе он будет впитывать ложную информацию из интернета. Он подчеркнул, что навязывание ИИ недостоверных фактов может буквально «свести его с ума».

Маск считает, что ИИ должен стремиться не только к правде, но и к красоте и любознательности. По его словам, это три ключевых качества, которые помогут создать «безопасный и полезный» искусственный интеллект.

Он также выразил надежду, что ИИ будет заинтересован в сохранении человечества, а не в его уничтожении.