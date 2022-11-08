Илон Маск обсудил возможность сделать весь Twitter платным

13:58, 08 ноября 2022
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Илон Маск обсудил возможность сделать весь Twitter платнымХудшие опасения могут сбыться?
Журналисты узнали, что новый владелец Twitter Илон Маск обсуждал вопрос о том, чтобы сделать полный доступ к соцсети платным.
Как пишут информаторы, Маск обсуждает эту идею со своим советником Дэвидом Саксом. Рассматривается вариант, при котором людям разрешат пользоваться Twitter бесплатно для всех в течение какого-то периода каждый месяц. А чтобы получить полный доступ придётся оформить подписку.
Помимо этого, журналисты пришли к выводу, что новая подписка Blue станет экономически невыгодной для Twitter.