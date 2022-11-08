Илон Маск обсудил возможность сделать весь Twitter платным

Как пишут информаторы, Маск обсуждает эту идею со своим советником Дэвидом Саксом. Рассматривается вариант, при котором людям разрешат пользоваться Twitter бесплатно для всех в течение какого-то периода каждый месяц. А чтобы получить полный доступ придётся оформить подписку.

Помимо этого, журналисты пришли к выводу, что новая подписка Blue станет экономически невыгодной для Twitter.