Илон Маск обучит свой чат-бот с помощью 100 000 ИИ-ускорителей Nvidia H100

ИИ-ускорители H100, известные как Hopper, имеют решающее значение для обработки больших языковых моделей и очень востребованы в индустрии ИИ. Каждый H100 стоит от 30 000 до 40 000 долларов, поэтому общая сумма инвестиций в обучение Grok 3 составляет от 3 до 4 миллиардов долларов. Пока неясно, приобрела ли xAI Маска эти графические процессоры или взяла их в аренду, но предыдущие инсайды указывают на значительные прямые закупки.

Амбициозные планы Маска в отношении Grok 3 следуют за его предыдущим развертыванием 20 000 H100 для обучения Grok 2.

Grok 3 будет запущен к концу этого года.