Приложения
Опубликовано 02 июля 2026, 14:01
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Илон Маск опроверг слухи об испытаниях карманного ИИ-устройства

Жаль
На неделе в СМИ появилась информация, будто компания SpaceX показала инвесторам прототип собственного карманного устройства с ИИ. Гаджет якобы тоньше iPhone, работает на процессоре Qualcomm и имеет собственную ОС, голосовым помощником в нём служит чатбот Grok.
Илон Маск опроверг слухи об испытаниях карманного ИИ-устройства

© Ferra.ru

Однако после выхода статьи WSJ основатель компании Илон Маск написал в X, что сообщение издания — «абсолютная ложь». От самой SpaceX комментариев пока не последовало.

Если прототип и существовал, его могли показать лишь для привлечения внимания инвесторов, а не как план к выпуску, отмечают эксперты.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#носимые устройства
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#Маск
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