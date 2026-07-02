Илон Маск опроверг слухи об испытаниях карманного ИИ-устройства

Опубликовано 02 июля 2026, 14:011 мин.
Илон Маск опроверг слухи об испытаниях карманного ИИ-устройстваЖаль
На неделе в СМИ появилась информация, будто компания SpaceX показала инвесторам прототип собственного карманного устройства с ИИ. Гаджет якобы тоньше iPhone, работает на процессоре Qualcomm и имеет собственную ОС, голосовым помощником в нём служит чатбот Grok.
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Однако после выхода статьи WSJ основатель компании Илон Маск написал в X, что сообщение издания — «абсолютная ложь». От самой SpaceX комментариев пока не последовало.
Если прототип и существовал, его могли показать лишь для привлечения внимания инвесторов, а не как план к выпуску, отмечают эксперты.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный