Илон Маск опроверг слухи об испытаниях карманного ИИ-устройства

Однако после выхода статьи WSJ основатель компании Илон Маск написал в X, что сообщение издания — «абсолютная ложь». От самой SpaceX комментариев пока не последовало.

Если прототип и существовал, его могли показать лишь для привлечения внимания инвесторов, а не как план к выпуску, отмечают эксперты.