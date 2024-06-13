Илон Маск отозвал судебный иск против создателей ChatGPT

Адвокаты Маска попросили прекратить дело, но с условием, что оно может быть возобновлено позже. Причина отзыва иска пока не раскрывается.

Этот шаг произошел всего за день до того, как суд должен был рассмотреть ходатайство OpenAI о прекращении дела. Иск усилил напряженность, особенно после того, как Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI, чтобы улучшить свой голосовой помощник Siri с помощью ChatGPT. Маск раскритиковал это сотрудничество, предупредив, что Apple ставит под угрозу безопасность пользовательских данных.

Несмотря на опасения Маска, стоимость акций Apple взлетела до рекордной отметки, превысив 3 триллиона долларов.