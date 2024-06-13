Илон Маск отозвал судебный иск против создателей ChatGPT

Опубликовано 13 июня 2024, 06:00
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Илон Маск отозвал судебный иск против создателей ChatGPTКоторый был подан в феврале
Илон Маск отозвал свой судебный иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. В иске, поданном в феврале, OpenAI обвинялась в том, что она отклонилась от своей первоначальной миссии по разработке ИИ на благо человечества, вместо этого поставив во главу угла получение прибыли.
Адвокаты Маска попросили прекратить дело, но с условием, что оно может быть возобновлено позже. Причина отзыва иска пока не раскрывается.
Этот шаг произошел всего за день до того, как суд должен был рассмотреть ходатайство OpenAI о прекращении дела. Иск усилил напряженность, особенно после того, как Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI, чтобы улучшить свой голосовой помощник Siri с помощью ChatGPT. Маск раскритиковал это сотрудничество, предупредив, что Apple ставит под угрозу безопасность пользовательских данных.
Несмотря на опасения Маска, стоимость акций Apple взлетела до рекордной отметки, превысив 3 триллиона долларов.