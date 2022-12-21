Илон Маск покинет пост главы Twitter и поставит вместо себя "глупца"Но не назвал сроков этого процесса
Илон Маск пообещал покинуть пост главы Twitter и поставить вместо себя "глупца". Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter, как только найдет кого-то "достаточно глупого", чтобы стать его преемником. Так, Маск подтвердил, что ищет себе замену, но не назвал сроков этого процесса.
Фото: Ferra.ru
Сообщение Маска появилось через два дня после того, как он запустил опрос в своей социальной сети. Большинство людей проголосовали за его отставку с поста гендиректора компании. В опросе приняло участие больше 17 млн человек, и почти 58% проголосовали “За”.
Даже когда Маск найдет нового человека на пост главы Twitter, он все равно останется владельцем и лицом, принимающим окончательные решения в компании. Илон Маск заявил, что он будет "просто руководить командами разработчиков программного обеспечения и серверов".