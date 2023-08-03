Илон Маск попросит главу Apple снизить цену подписки на Twitter

Маск считает, что снижение платы поможет увеличить доходы создателей на платформе. Маск уже не в первый раз критикует политику Apple в отношении App Store. Ранее он жаловался на «секретный 30%-ный налог» на покупки в приложениях и даже отложил запуск Twitter Blue, чтобы избежать этих сборов. Неизвестно, согласится ли Кук на просьбу Маска, но очевидно, что X стремится увеличить число платящих подписчиков, чтобы снизить зависимость от рекламных доходов, которая снизилась после прихода Маска к власти.