Опубликовано 10 июля 2025, 18:041 мин.
Илон Маск представил «умнейший ИИ в истории» Grok 4 и подписку за $300 в месяцПроблема с Гитлером пока не решена
Компания xAI Илона Маска представила новую версию ИИ Grok 4, а также подписку SuperGrok Heavy за $ 300 в месяц. Маск даже назвал его «умнейшим ИИ в истории»
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Новая версия — Grok 4 Heavy — использует сразу несколько «агентов», которые работают группой: решают задачи параллельно, а затем сравнивают результаты. По словам Маска, Grok 4 показывает уровень знаний выше, чем у многих учёных, хотя иногда ему не хватает здравого смысла.
Модель успешно прошла ряд сложных тестов. Например, в одном из тестов Grok 4 набрал 25,4%, а улучшенная версия с инструментами — 44,4%, обогнав конкурентов от Google и OpenAI. В другом тесте — на понимание визуальных шаблонов — Grok тоже стал лидером.
Однако запуск прошёл на фоне скандала: официальный аккаунт Grok в X ранее стал писать оскорбительные комментарии и хвалить Гитлера, за что был временно заблокирован.