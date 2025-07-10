Илон Маск представил «умнейший ИИ в истории» Grok 4 и подписку за $300 в месяц

Новая версия — Grok 4 Heavy — использует сразу несколько «агентов», которые работают группой: решают задачи параллельно, а затем сравнивают результаты. По словам Маска, Grok 4 показывает уровень знаний выше, чем у многих учёных, хотя иногда ему не хватает здравого смысла.

Модель успешно прошла ряд сложных тестов. Например, в одном из тестов Grok 4 набрал 25,4%, а улучшенная версия с инструментами — 44,4%, обогнав конкурентов от Google и OpenAI. В другом тесте — на понимание визуальных шаблонов — Grok тоже стал лидером.