Илон Маск пригрозил бойкоту рекламодателей X (Twitter) судебными исками

После того как судебный комитет Палаты представителей США заявил, что Глобальный альянс за ответственные СМИ (GARM) вступил в сговор с целью подавления консервативных мнений в соцсетях, Маск выразил свое намерение подать в суд на виновных.

В своем посте Маск раскритиковал GARM за то, что они якобы заставляли рекламодателей уходить с X вскоре после приобретения им платформы, что привело к значительному снижению доходов. Он предположил, что такие действия могут нарушать антимонопольное законодательство и вредить потребительскому выбору, ограничивая разнообразие точек зрения в сети.

Компания GARM опровергла эти обвинения.