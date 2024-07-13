Илон Маск пригрозил бойкоту рекламодателей X (Twitter) судебными исками

Опубликовано 13 июля 2024, 03:00
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Илон Маск пригрозил бойкоту рекламодателей X (Twitter) судебными искамиПосле заявлений Палаты представителей США
Илон Маск активизировал борьбу с бойкотами рекламодателей на платформе X (бывший Twitter), призвав к судебному преследованию тех, кто причастен к, как он утверждает, скоординированной цензуре.
После того как судебный комитет Палаты представителей США заявил, что Глобальный альянс за ответственные СМИ (GARM) вступил в сговор с целью подавления консервативных мнений в соцсетях, Маск выразил свое намерение подать в суд на виновных.
В своем посте Маск раскритиковал GARM за то, что они якобы заставляли рекламодателей уходить с X вскоре после приобретения им платформы, что привело к значительному снижению доходов. Он предположил, что такие действия могут нарушать антимонопольное законодательство и вредить потребительскому выбору, ограничивая разнообразие точек зрения в сети.
Компания GARM опровергла эти обвинения.