Илон Маск пригрозил Microsoft судебным иском

Пока неясно, будет ли Маск подавать в суд на Microsoft, но, похоже, спор может быть связан с использованием OpenAI данных Twitter для обучения своих больших языковых моделей, которые лежат в основе таких продуктов, как ChatGPT.

Хотя OpenAI не принадлежит Microsoft, вторая недавно инвестировала значительные средства в компанию, которая помогает «мелкомягким» внедрять ИИ в такие инструменты, как Bing, Edge и Microsoft 365.

Microsoft отказалась комментировать The Verge угрозу Маска.

Заявление Маска, кстати, последовало за сообщением Microsoft о том, что ее рекламная платформа больше не будет поддерживать Twitter в связи с изменениями в платформе, требующими оплаты за доступ к ее API.