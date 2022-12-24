Илон Маск приказал убрать из Twitter функцию предотвращения самоубийств

12:58, 24 декабря 2022
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Илон Маск приказал убрать из Twitter функцию предотвращения самоубийствПо крайней мере так утверждается
Илона Маска не перестают делать ответственным за неугодные многим нововведения в Twitter. На этот раз источники рассказали, что предприниматель приказал сотрудникам компании удалить функцию, которая рекламировала горячие линии по предотвращению самоубийств.
Фото: Flickr
Эта функция была известна как #ThereIsHelp. Она показывала контакты различных организаций в ответ на конкретные поисковые запросы, связанные с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.
Пока Twitter и Илон Маск не ответили The Guardian на запросы о комментариях по поводу удаления функции.