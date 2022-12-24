Илон Маск приказал убрать из Twitter функцию предотвращения самоубийств

Эта функция была известна как #ThereIsHelp. Она показывала контакты различных организаций в ответ на конкретные поисковые запросы, связанные с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.

Пока Twitter и Илон Маск не ответили The Guardian на запросы о комментариях по поводу удаления функции.