Илон Маск приостановил покупку Twitter

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Илон Маск приостановил покупку TwitterВсё из-за отчёта о фейковых аккаунтах
Новость о покупке Илоном Маском Twitter взбудоражила общественность в последние недели. Сегодня выяснилось, что сделку пришлось приостановить.
Илон Маск сообщил, что сделка по покупке Twitter «временно приостановлена» после того, как социальная сеть рассказала ему о том, что фейковые или спам-аккаунты составляют менее 5% от 226 миллионов ежедневных активных пользователей. Генеральный директор Tesla заявил, что хочет увидеть реальные расчёты компании.
«Сделка по Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчёты, согласно которым фейковые/спам учётные записи действительно составляют менее 5% пользователей», — написал Маск в Твиттере.
Сама Twitter признала, что указанное выше число может оказаться большим. Акции компании уже отреагировали на эту новость падением на 20%.