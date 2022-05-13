Илон Маск приостановил покупку Twitter

Илон Маск сообщил, что сделка по покупке Twitter «временно приостановлена» после того, как социальная сеть рассказала ему о том, что фейковые или спам-аккаунты составляют менее 5% от 226 миллионов ежедневных активных пользователей. Генеральный директор Tesla заявил, что хочет увидеть реальные расчёты компании.

«Сделка по Twitter временно приостановлена ​​в ожидании подробностей, подтверждающих расчёты, согласно которым фейковые/спам учётные записи действительно составляют менее 5% пользователей», — написал Маск в Твиттере.

Сама Twitter признала, что указанное выше число может оказаться большим. Акции компании уже отреагировали на эту новость падением на 20%.