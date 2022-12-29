Илон Маск прокомментировал половые органы пользователя Twitter

Да, это написал второй богатейший человек в мире и владелец пяти различных корпораций в ответ пользователю @ElGrecoSF, у которого не было даже тысячи подписчиков на платформе, после того как этот аккаунт раскритиковал пост Маска с интернет-мемом.

Просто хотим напомнить, что у этот человек владеет социальной сетью, производителем электромобилей, частной компанией по исследованию космоса, биомедицинской компанией, а также службой прокладки тоннелей.