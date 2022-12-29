Илон Маск прокомментировал половые органы пользователя Twitter

Илон Маск прокомментировал половые органы пользователя TwitterОни маленькие
У Twitter под командованием Илона Маска пока все идет не очень хорошо. Но при этом “богатейший в мире тролль” продолжает выдавать своеобразные твиты на платформе (да, страннее, чем уход с поста главы платформы из-за опроса на ней же). Так, в ответ на критику Маск ответил обычному пользователю соцсети, что у него “крошечные яички”.
Фото: Ferra.ru
Да, это написал второй богатейший человек в мире и владелец пяти различных корпораций в ответ пользователю @ElGrecoSF, у которого не было даже тысячи подписчиков на платформе, после того как этот аккаунт раскритиковал пост Маска с интернет-мемом.
Просто хотим напомнить, что у этот человек владеет социальной сетью, производителем электромобилей, частной компанией по исследованию космоса, биомедицинской компанией, а также службой прокладки тоннелей.