Илон Маск раскрыл дату выхода своего платного ИИ-чатбота «Грок»

Grok интегрирован в веб-приложение X, а для доступа к нему выделен специальный URL. Чатбот призван стать одним из аргументов попуки подписки X Premium+. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что X стремится оживить свой сервис, столкнувшись с такими проблемами, как отток рекламодателей и необходимость получения дополнительных доходов.

Grok Маска выходит на первый план, создавая основу для потенциального противостояния в мире чат-ботов с ИИ.