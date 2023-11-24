Илон Маск раскрыл дату выхода своего платного ИИ-чатбота «Грок»К которому у вас пока доступа не будет
На следующей неделе детище Илона Маска собирается выйти в свет – долгожданный чатбот Grok для подписчиков X Premium+. После того как 4 ноября чат-бот был представлен избранным тестировщикам, Grok обещает стать уникальной личностью, остроумно отвечающей на запросы пользователей и обладающей бунтарскими наклонностями. В отличие от своих конкурентов, Grok планирует отвечать на «пикантные» вопросы, отвергаемые другими системами искусственного интеллекта.
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Grok интегрирован в веб-приложение X, а для доступа к нему выделен специальный URL. Чатбот призван стать одним из аргументов попуки подписки X Premium+. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что X стремится оживить свой сервис, столкнувшись с такими проблемами, как отток рекламодателей и необходимость получения дополнительных доходов.
Grok Маска выходит на первый план, создавая основу для потенциального противостояния в мире чат-ботов с ИИ.