Илона Маска оштрафовали на $1,9 млн из-за покупки акций Twitter

По условиям соглашения, траст на имя Маска выплатит штраф в размере 1,9 миллиона долларов. При этом Маск не признал себя виновным.

В иске, поданном в январе 2025 года, SEC утверждала, что Маск на 11 дней задержал раскрытие информации о своей доле в 5% акций Twitter. Это позволило ему докупить акций на сумму более 500 миллионов долларов по «искусственно заниженным ценам».

Регулятор требовал вернуть 150 миллионов долларов, которые Маск якобы сэкономил в ущерб другим инвесторам. Маск назвал задержку «случайной» и обвинил SEC в «нарушении его права на свободу слова».