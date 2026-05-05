Илона Маска оштрафовали на $1,9 млн из-за покупки акций Twitter

Опубликовано 05 мая 2026, 17:23
Илона Маска оштрафовали на $1,9 млн из-за покупки акций TwitterПо иску SEC
Илон Маск урегулировал гражданский иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинял его в том, что в 2022 году он «слишком поздно сообщил о первых покупках акций Twitter» (ныне — X).
По условиям соглашения, траст на имя Маска выплатит штраф в размере 1,9 миллиона долларов. При этом Маск не признал себя виновным.
В иске, поданном в январе 2025 года, SEC утверждала, что Маск на 11 дней задержал раскрытие информации о своей доле в 5% акций Twitter. Это позволило ему докупить акций на сумму более 500 миллионов долларов по «искусственно заниженным ценам».
Регулятор требовал вернуть 150 миллионов долларов, которые Маск якобы сэкономил в ущерб другим инвесторам. Маск назвал задержку «случайной» и обвинил SEC в «нарушении его права на свободу слова».