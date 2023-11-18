Илона Маска «прогнули»: ему пришлось открыть ЕС доступ к API Twitter

Согласно DSA, крупные платформы обязаны предоставлять доступ к данным внешним исследователям, занимающимся общественно значимыми исследованиями системных рисков. Обновленные условия разработчиков теперь позволяют исследователям из ЕС получать доступ к лицензионным данным платформы и использовать их именно в исследовательских целях, связанных с DSA.

Это изменение произошло в связи с тем, что ЕС признал X очень крупной онлайн-платформой (VLOP) и наступил срок выполнения требований по доступу к данным.

Хотя Маск еще не изложил более широкую программу для глобальных исследователей, этот шаг свидетельствует о соблюдении требований ЕС и может снять напряженность в отношении миллиардера.