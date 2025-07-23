Илону Маску понадобились ещё $12 млрд для своего ИИ

Как сообщает The Wall Street Journal, xAI сотрудничает с фондом Valor Equity Partners для организации нового раунда финансирования. Средства пойдут на закупку видеокарт Nvidia, которые компания планирует арендовать для работы огромного дата-центра Colossus. Он будет использоваться для обучения и работы ИИ-модели Grok.

Маск заявил, что цель xAI — достичь 50 миллионов вычислительных модулей за пять лет. Но конкуренция с такими гигантами, как Google, Microsoft, остаётся серьёзной задачей, пигут эксперты.

В 2025 году компания потратила около $ 13 млрд, при этом оставаясь убыточной. Доходы пока минимальны. xAI уже получила $ 5 млрд в долг под залог своих дата-центров, видеокарт и технологий.