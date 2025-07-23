Илону Маску понадобились ещё $12 млрд для своего ИИ

Опубликовано 23 июля 2025, 14:091 мин.
Илону Маску понадобились ещё $12 млрд для своего ИИНа фоне роста расходов и долгов
Компания xAI, основанная Илоном Маском, собирается привлечь ещё $ 12 миллиардов, чтобы продолжить развитие на фоне высоких затрат на искусственный интеллект. Это произойдёт вскоре после того, как компания уже получила $ 10 млрд инвестиций.
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Как сообщает The Wall Street Journal, xAI сотрудничает с фондом Valor Equity Partners для организации нового раунда финансирования. Средства пойдут на закупку видеокарт Nvidia, которые компания планирует арендовать для работы огромного дата-центра Colossus. Он будет использоваться для обучения и работы ИИ-модели Grok.
Маск заявил, что цель xAI — достичь 50 миллионов вычислительных модулей за пять лет. Но конкуренция с такими гигантами, как Google, Microsoft, остаётся серьёзной задачей, пигут эксперты.
В 2025 году компания потратила около $ 13 млрд, при этом оставаясь убыточной. Доходы пока минимальны. xAI уже получила $ 5 млрд в долг под залог своих дата-центров, видеокарт и технологий.