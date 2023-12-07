iMessage говорит «нет» законам ЕС - он останется в экосистеме Apple

iMessage говорит «нет» законам ЕС - он останется в экосистеме AppleЗакон будет принят в марте 2024 года
Надежды на то, что «эксклюзивность» iMessage в ЕС будет разрушен, рухнули. Ценное для Apple приложение для обмена сообщениями не попадет под действие «Закона о цифровых рынках» ЕС, который обязует мессенджеры добавить кроссплатформенность. iMessage останется в экосистеме Apple.
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Новые правила ЕС направлены на то, чтобы обуздать IT-гигантов, требуя от них «совместимости и справедливости». В то время как Google призывала ЕС включить iMessage в свод правил, любимому приложению для обмена сообщениями удалось уклониться от пули регулятора. Несмотря на 45 миллионов ежемесячных активных пользователей в ЕС, iMessage не будет вынужден открыть свои ворота для других платформ.
Упущенная возможность означает, что iMessage не будет пересекаться, например, с WhatsApp, для которой разработчики недавно представили новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.