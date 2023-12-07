iMessage говорит «нет» законам ЕС - он останется в экосистеме Apple

Новые правила ЕС направлены на то, чтобы обуздать IT-гигантов, требуя от них «совместимости и справедливости». В то время как Google призывала ЕС включить iMessage в свод правил, любимому приложению для обмена сообщениями удалось уклониться от пули регулятора. Несмотря на 45 миллионов ежемесячных активных пользователей в ЕС, iMessage не будет вынужден открыть свои ворота для других платформ.

Упущенная возможность означает, что iMessage не будет пересекаться, например, с WhatsApp, для которой разработчики недавно представили новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.