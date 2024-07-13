Опубликовано 13 июля 2024, 15:45
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iMessage раскритиковали за отсутствие «оптимизации хранилища»Для управления кэшем
iMessage давно заслужил похвалу за беспроблемную интеграцию с различными устройствами, но управление его кэшем оставляет желать лучшего, пишет редактор 9to5Mac. В то время как в iCloud Photos есть опция «Оптимизировать хранилище», которая позволяет экономить место, сохраняя на устройстве только самые последние фотографии и видео, в iMessage подобная функция отсутствует.
Несмотря на прошлые обновления, в том числе с функцией, которая синхронизируют сообщения между устройствами, iMessage продолжает хранить все чаты и медиафайлы локально, что приводит к значительным проблемам с памятью, пишет издание. В настоящее время перед пользователями стоит сложный выбор: удалить сообщения навсегда или позволить iMessage расходовать драгоценное пространство устройства.
Яркий пример — невозможность обновить такие устройства, как iPad mini с 64 Гб памяти, из-за недостатка места, даже если все сообщения сохранены в iCloud. Функция «Оптимизация хранилища» для iMessage позволила бы решить эту проблему, сохраняя только самые последние разговоры и медиафайлы в автономном режиме, подобно iCloud Photos.