iMessage раскритиковали за отсутствие «оптимизации хранилища»

Несмотря на прошлые обновления, в том числе с функцией, которая синхронизируют сообщения между устройствами, iMessage продолжает хранить все чаты и медиафайлы локально, что приводит к значительным проблемам с памятью, пишет издание. В настоящее время перед пользователями стоит сложный выбор: удалить сообщения навсегда или позволить iMessage расходовать драгоценное пространство устройства.

Яркий пример — невозможность обновить такие устройства, как iPad mini с 64 Гб памяти, из-за недостатка места, даже если все сообщения сохранены в iCloud. Функция «Оптимизация хранилища» для iMessage позволила бы решить эту проблему, сохраняя только самые последние разговоры и медиафайлы в автономном режиме, подобно iCloud Photos.