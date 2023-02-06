Индия заблокировала 200 китайских приложений по соображениям безопасности

Индийские эксперты тщательно проанализировали 288 китайских приложений. После этого власти запретили в общей сложности 230 приложений в «срочном» и «экстренном» порядке.

Это произошло после многочисленных сообщений о вымогательстве и преследовании лиц, которые брали небольшие кредиты через эти приложения. В некоторых случаях процентные ставки были увеличены на шокирующие 3000% в год. Когда должники не могли погасить долг, они получали сообщения с угрозами. Коллекторы даже публиковали их фотографии. К сожалению, это привело к ряду самоубийств в индийских штатах Андхра-Прадеш и Телангана.