Индия заблокировала 200 китайских приложений по соображениям безопасности

14:01, 06 февраля 2023
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Индия заблокировала 200 китайских приложений по соображениям безопасностиЭто были приложения для кредитования
Правительство Индии заблокировало ряд китайских приложений для кредитования и ставок.
Фото: Unsplash
Индийские эксперты тщательно проанализировали 288 китайских приложений. После этого власти запретили в общей сложности 230 приложений в «срочном» и «экстренном» порядке.
Это произошло после многочисленных сообщений о вымогательстве и преследовании лиц, которые брали небольшие кредиты через эти приложения. В некоторых случаях процентные ставки были увеличены на шокирующие 3000% в год. Когда должники не могли погасить долг, они получали сообщения с угрозами. Коллекторы даже публиковали их фотографии. К сожалению, это привело к ряду самоубийств в индийских штатах Андхра-Прадеш и Телангана.