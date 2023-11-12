Индию обвинили в установлении «мирового стандарта» цензуры в Интернете

Изначально речь шла о нескольких сообщениях в Twitter, но затем встречи переросли в требование удаления целых аккаунтов, причем за невыполнение требований компаниям грозило изгнание из страны, а их руководителям - тюремное заключение.

В 2021 г. в Индии были приняты правила, предусматривающие уголовную ответственность сотрудников технологических компаний за невыполнение требований об удалении. Критики утверждают, что успехи Индии в контроле интернет-компаний привели к «заражению» издишним регулированием во всем мире, что послужило толчком к созданию аналогичных законодательных систем в других странах.

Индийские чиновники утверждают, что эти правила необходимы для приведения деятельности иностранных компаний в соответствие с национальным законодательством.