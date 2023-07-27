Индонезия заблокировала домен нового названия Twitter (𝕏) из-за... порно и азартных игр

Индонезия заблокировала домен нового названия Twitter (𝕏) из-за... порно и азартных игрВиноваты бывшие владельцы домена
Амбициозный проект Илона Маска по ребрендингу Twitter в 𝕏 уже натолкнулся на несколько препятствий. Так, Индонезия временно заблокировала сайт X.com из-за строгих законов, запрещающих азартные игры и порнографию.
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Проблема заключается в предыдущих владельцах веб-домена, которые нарушили законодательство страны о контенте. Похоже, что компания X не проявила должной осмотрительности, проверив историю домена перед его переходом. Однако возможно, что эта блокировка будет недолгой.
Маск объявил о внезапном ребрендинге в рамках своей идеи превратить Twitter в «суперприложение», подобное китайскому WeChat, где будут не только функции микроблогов.
Хотя запрет в Индонезии, возможно, и не является серьезной неудачей, он затрагивает миллионы потенциальных пользователей, которые не могут получить доступ к X.com.