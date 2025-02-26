Приложения
Опубликовано 26 февраля 2025, 21:48
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Infinix добавит ИИ DeepSeek-R1 в смартфоны с XOS 14.5 и выше

У вас какой?
Infinix объявила, что смартфоны с XOS 14.5 и выше получат поддержку нейросети DeepSeek-R1. Это обновление улучшит работу устройств, а также станет частью нового поколения смартфонов серии NOTE.
Infinix добавит ИИ DeepSeek-R1 в смартфоны с XOS 14.5 и выше

© Infinix

DeepSeek-R1 интегрирован с голосовым помощником Folax, что позволит пользователям искать информацию и управлять устройствами с помощью голосовых команд или текстовых запросов. В интерфейсе появится режим «глубокого мышления».

В 2025 году компания запустит инициативу Infinix AI∞ Beta, в рамках которой пройдет первое мероприятие, посвященное ИИ-устройствам. Будут представлены новые решения для игр, повседневных задач и умных гаджетов AIoT.

Источник:Собственный корреспондент Ferra.ru
Автор:Максим Многословный
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