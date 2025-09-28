Инсайдер: Apple уже разработала чат-бот наподобие ChatGPT

Приложение якобы умеет вести диалог с учётом контекста прошлых разговоров и выполнять сложные задачи: искать информацию в личных данных, редактировать фото и работать с приложениями. Оно построено на гибридной технологии больших языковых моделей (LLM), объединяющей собственные разработки Apple и решения сторонней лаборатории ИИ.

Сейчас Veritas — прототип, предназначенный для тестирования функций, а не для выпуска широкой публике. В будущем многие из этих функций могут интегрироваться в Siri и другие сервисы Apple. А могут и быть забыты.