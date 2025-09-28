Приложения
Опубликовано 28 сентября 2025, 15:45
1 мин.

Инсайдер: Apple уже разработала чат-бот наподобие ChatGPT

Но его не выпустят скоро
Apple уже создала ИИ-приложение, похожее на ChatGPT, чтобы протестировать новые возможности для голосового помощника Siri, сообщают источники Bloomberg. Проект носит кодовое название Veritas и предназначен пока для внутреннего использования ради тестирования.
Инсайдер: Apple уже разработала чат-бот наподобие ChatGPT

© Ferra.ru

Приложение якобы умеет вести диалог с учётом контекста прошлых разговоров и выполнять сложные задачи: искать информацию в личных данных, редактировать фото и работать с приложениями. Оно построено на гибридной технологии больших языковых моделей (LLM), объединяющей собственные разработки Apple и решения сторонней лаборатории ИИ.

Сейчас Veritas — прототип, предназначенный для тестирования функций, а не для выпуска широкой публике. В будущем многие из этих функций могут интегрироваться в Siri и другие сервисы Apple. А могут и быть забыты.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#приложение
,
#Apple